15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Doğru

Kastamonu Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinliklerle ilgili toplantı düzenledi.



Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" genelgesi kapsamında gündem maddeleri değerlendirildi.



Toplantıda, 11 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz gecesi son bulacak 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında yapılacak olan konular görüşüldü.



Toplantıya, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve kurum müdürleri katıldı.