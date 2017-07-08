15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Doğru

Kırklareli Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinliklerle ilgili toplantı düzenledi.



Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" genelgesi kapsamında gündem maddeleri değerlendirildi.



Toplantıda, 11 Temmuz da başlayıp 16 Temmuz gecesi son bulacak 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında yapılacak olan konular görüşüldü.



Toplantıya kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.