15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Doğru

Trabzon'da 15 Temmuz etkinliklerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.



Vali Yücel Yavuz başkanlığında Valilik B Toplantı Salonunda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine ilişkin toplantı düzenlendi.



Vali yardımcıları ve ilgili kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 15 Temmuz'un ruhuna, manasına ve maneviyatına uygun olarak düzenlenecek faaliyetler ve programlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.