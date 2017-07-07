15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Doğru

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.



Başkan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da halkın esnafı, polisi, askeri, ev hanımı, öğretmen ve öğrencisiyle 7'den 70'e topyekun darbeye ve işgale karşı dimdik ayakta durduğunu söyledi.



Türk halkının şehitler vererek iradesini ve vatanını zalimlere, hainlere ve zorbalara teslim etmediğini dile getiren Öztürk, "Yurtta olduğu gibi ilçemizde de 10-16 Temmuz arasında etkinlikler düzenleyeceğiz. Anma etkinlikleri, 10 Temmuz'da tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilecek kortej ile başlayacak, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek." dedi.



İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direnişle vatan sevgisinin ne olduğunu dünyaya gösteren kahramanların o gecenin yıl dönümünde yad edeceğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:



"Gaziler için dualar edilecek. 15 Temmuz gecesi Atatürk Bulvarı ve belediye binası önünde çeşitli sunumlar, programlarla devam edecek anma programı, 00.13'te selaların okunması ve canlı yayınlarla sabah namazı vaktine kadar devam edecek. Etkinliklerine tüm halkımızı davet ediyoruz. Şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz."