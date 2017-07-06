15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Doğru

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.



Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleneceği ifade edildi.



Açıklamada, hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yapılacak etkinliklerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çirkin yüzünün bir hafta boyunca halka anlatılacağı vurgulandı.



Belediyenin öncülüğünde Diriliş Meydanı'nda 15 Temmuz Cumartesi günü başlayacak etkinliklerin 20 Temmuz Perşembe akşamına kadar süreceği kaydedildi.



Program kapsamında çeşitli sanatçıların katılımıyla konser organizasyonu yapılacağı aktarılırken, 16 Temmuz Pazar günü Esat Kabaklı, 18 Temmuz Salı günü Mustafa Yıldızdoğan, 20 Temmuz Perşembe günü ise Uğur Işılak'ın sevenleriyle buluşacağı ifade edildi.