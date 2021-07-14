15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, binlerce yıllık maziye sahip olan ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen şer odaklarının 15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya koymaya çalıştıkları hain darbe kalkışmasından bu yana geçen 5 yıllık sürenin bir olmanın, beraber olmanın önemini hatırlatmaya devam ettiğini belirtti.

Binlerce yıllık tarihinde onlarca destan yazan bir milletin evlatları olarak 15 Temmuz gecesinde bir destan daha yazarak yedi düvele Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bozulamayacağı bir kez daha gösterdiklerini kaydeden Gürkan, "Bu millet tankın karşısına, uçakların altına, mermilerin karşısına göğsünü siper eden şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle olduğu kadar, devletiyle kurduğu güçlü bağın da sembolü olduğunu ifade etti.

15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin kapatılmasına hiçbir surette izin verilmemesi gerektiğini belirten Koca, "15 Temmuz 2016 tarihini, ülkemizde hiç kimsenin darbe teşebbüsünde bulunmaya cesaret edememesinin, benzer bir ihaneti akıllarına dahi getirmemesinin bir sembolü olarak görüyorum. Dün olduğu gibi yarın da demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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