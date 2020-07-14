15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Çapan 15 Temmuz Birlik ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Çapan 15 Temmuz Birlik ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çapan, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un bir çağın başlangıcı olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da milletin demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Çapan, şunları kaydetti:

"Bir lider yürüdü ölüme doğru ve necip milletimiz arkasından yürüdü. Devletimizin içindeki habis urlar temizlendikçe, ülke ayağa kalkmaya başladı. Bir millet benliğine dönüyor, Peygamber ocağı hakkıyla yönetiliyor ve destanlar yazılmaya başlanıyordu. Vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi de minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA