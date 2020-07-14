15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit düşen Polis Özel Harekat Serdar Gökbayrak'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit düşen Polis Özel Harekat Serdar Gökbayrak'ın ailesini ziyaret etti.

Başkan Tever'e ziyaretinde, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlhan Türkseven ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Seher Kural Cinanoğlu da eşlik etti.

Tever, burada yaptığı konuşmada, milletin darbe girişimine karşı tek yürek olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi milletin adeta destan yazdığını ifade etti.

Şehidin eşi Necla Gökbayrak da o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O gece çocuklarıma 'Bakın çocuklar bu gece tarih yazılıyor, daha önce böyle bir şey yaşamadınız, sizin için bu gece tarih yazılıyor' dedim. Gerçekten eşim o gece tarih yazmış. 15 Temmuz gecesi darbe olduğunun haberini alınca hemen eşini aradım ve durumunu sordum. İlerleyen saatlerde 'Beni bu akşam arama' dedi. Kendisi özel harekatçıydı, operasyonlara alışmıştık, görevdeyken aramamızı istemezdi. Daha sonra dayanamadım aradım ve bana video attı. Daha önce hiç yapmadığı bir şeydi. Videoda 'görüntü çekmeyelim' diyen arkadaşları vardı. Eşim de 'Onlar benim Gölbaşı'nda 14 özel harekatçı arkadaşımı şehit etmişler' diyordu. O arada da Gölbaşı'ndan daha yeni yeni haberler geliyordu. Videoda sadece eşimin ayakları gözüküyordu kendisi gözükmüyordu. Bu en son görüşmemiz oldu. Biz üzülüyoruz, ziyaretlerde acılarımız tazeleniyor. Temmuz ayı bizim için artık karanlık bir yas ayı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sakarya ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sosyal hizmetlerimiz o günden sonra bizi hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımızda oldular. Eşim şehit olduğu günden beri devletimiz her zaman yanımızda. Evlatlarımla da bire bir ilgilendiler. Onlar da babalarına layık birer evlat olacaklar inşallah."

- Tever'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, mesajında, FETÖ'cü hainlerin ve hainlere geçit vermeyen milletin kahramanca mücadelesini asla unutmayacaklarını vurguladı.

Tever, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm bu oyunların bir tek amacı var: Türkiye'yi durdurmak ve küresel hegemonyanın emrinde bağımlı bir ülke yapmak. Çünkü onlar, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de küresel planları bozup oyun kurucu bir aktör olan değil, mahkum ve bağımlı bir Türkiye istiyorlar. İşte bu nedenle 15 Temmuz, 'yaşadık, bitti, geçti' diyerek geçiştireceğimiz bir gün değildir. 15 Temmuz'u bütün boyutlarıyla her zaman hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi bir kere daha sevgi, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit ailelerimize saygı ve şükranlarımızı bildiriyor, her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Kaynak: AA