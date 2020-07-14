15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
14.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:56

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde nasıl bir bütün olunduğunu herkese gösterdiklerini belirtti.

Türkiye'nin geleceğinin bir dönüm noktası olan 15 Temmuz'un hafızalardan hiç silinmeyeceğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz akşamı ülkeyi ele geçirmek isteyen hainlere karşı canını siper ederek tarihin akışını değiştiren aziz milletimiz, şanlı bir direniş destanını hafızalara adeta kazımıştır. İçimizdeki hainler 15 Temmuz günü emellerine kavuşacaklarını sandılar ancak biz o gece ellerimizde Türk bayrakları, yüreğimizde vatan sevgisi ve göğsümüzdeki iman aşkıyla meydanlarda vatanımıza sahip çıktık. Bizler şehitlerimizin emaneti olan topraklarımız için bu inançla ülkemizin aydınlık geleceği için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz."

Başkan Özdoğan da mesajında, 15 Temmuz gecesi vatana, millete ve demokrasiye el uzatanlara fırsat verilmediğini belirtti.

15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını aktaran Özdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye diz çöktürmek, parçalamak ve bölmek isteyenlere, aziz milletimiz, vatansever polisimiz ve güvenlik görevlilerimiz fırsat vermeyecektir. Tek bir terörist kalmayana kadar terörle mücadelemiz devam edecektir. Biz vatanına ve bayrağına sahip çıkan bir milletiz. Ben halkımızdaki bu şevki, bu demokrasi aşkını gördükçe inanıyorum ki bir daha böyle bir girişimde hiç kimse bulunamayacaktır. Allah Türk milletinden razı olsun. 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilerek şehit olan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum."

Akay ise mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin ve devletin gücü ile bertaraf edildiğini aktardı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan da mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

Manşet

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