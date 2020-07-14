15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Derebucak ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için 251 fidan dikildi.
14.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:54
Derebucak ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için 251 fidan dikildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Düzçam mevkisinde 15 Temmuz şehitleri için dikilen 251 fidanla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri hatıra ormanı oluşturuldu.
Programa katılan Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, oluşturulan hatıra ormanına fidan diktiklerini belirterek, 15 Temmuz'da şehit düşen demokrasi kahramanlarına Allah'tan rahmet diledi.
Kaynak: AA