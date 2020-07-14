15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
14.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:48

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gültekin mesajında, 15 Temmuz'da vatana, bayrağa, milli iradeye, demokrasiye, halkın sarsılmaz bütünlüğüne, istiklal ve istikbaline göz dikildiğini, Türk halkının kahramanca mücadelesiyle bunun bastırıldığını belirtti.

Türk milletinin, 15 Temmuz'da önüne çıkan engeller karşısında nasıl bir duruş sergilediğine ve herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Gültekin, şunları kaydetti:

"O karanlık geceye yıldız gibi doğarak sabahı aydınlığa kavuşturan yiğitlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaşanılan hainliği gördüğü an her şehirden tek yürek olarak meydanlara inen ve kendisini siper eden tüm vatandaşlarımız, bu destanın kahramanlarıdır. Aldığı 'namusumuzu koru Ömer' emriyle geceye güneş gibi doğan, ölümün üstüne yürürken şerefi, onuru ve onur yürüyüşünün nasıl olduğunu bazı kendini bilmezlere gösteren Ömer Halisdemir'e ve hemşehrilerimiz Kemal Tosun'a, Varol Tosun'a, Yalçın Aran'a, Ramazan Konuş'a, Hakan Ünver'e ve vatanımız uğruna Hakk'a yürüyen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini kabul, Peygamber efendimize de komşu olmayı nasip eylesin. Bütün gazi kardeşlerimiz ve demokrasimize sahip çıkmak için o gece hiç düşünmeden sokağa çıkan, devamında da meydanlarda demokrasi nöbeti tutan değerli hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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