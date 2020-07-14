15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı Fetullahçı Terör Örgütü"nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi düzenlediği hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçtiğini anımsattı.

Bu hain kalkışmayı ve FETÖ'yü bir kez daha lanetlediğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye sahip çıkan milletimiz, halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkmak azminde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA