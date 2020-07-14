15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
14.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:18

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, 15 Temmuz gecesinde milletin canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği göstererek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleştiğini ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Cesaret, dirayet ve iman gücüyle birlik ve beraberlik destanı yazıldığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken tüm dünya mazlum ve mağdurlarına da umut ışığı olmuştur. Milletimiz vatanına, bayrağına ve birliğine yapılan bu büyük ihaneti unutmayacak ve affetmeyecektir. Vatan ve mukaddesat sevdasıyla ay yıldızlı bayrağımız sonsuza dek dalgalansın diye şehadet şerbeti içen şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmayacağız, unutturmayacağız.

15 Temmuz'da vatan savunmasında gözünü kırpmadan seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Rektör Alim Yıldız'ın mesajı

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise mesajında, imanını çelik gibi iradesiyle yoğuran milletin 15 Temmuz gecesi Bedir'de, Uhud'da, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhunu kuşanarak, şahlanışın destanını yazdığını belirtti.

Bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancını yitirmeyen, daima başı dik olan aziz Türk milletinin 15 Temmuz gecesi imanıyla, inancıyla, kanıyla kazandığı zaferi unutmayacağını vurgulayan Yıldız, "Biliriz ki hainler ve zalimler planlarını bizim unuttuklarımız üzerine bina ederler. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

STSO Başkanı Mustafa Eken'in mesajı

STSO Başkanı Mustafa Eken ise yayımladığı mesajında 15 Temmuz'un, tüm dünyaya millet olma dersinin verildiği demokrasi zaferi olduğunu belirtti.

Özgürlüğü ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan canından vazgeçen Türk milletinin, vatan toprağının bir karışını dahi hainlere teslim etmeyeceğini aktaran Eken, mesajında şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan aziz vatanımızda bir ve bütün olduğumuz sürece ne dışarıdan gelecek saldırılar ne de onların işbirlikçileri alçak emellerine ulaşabilir. Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA

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