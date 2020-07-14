15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 15 Temmuz'un, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zafer olduğunu, bu zaferin, şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakarlıklarıyla elde edildiğini belirtti.

15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerinin, milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak, kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını aktaran Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletimiz, o gece kirli hesapları bozarak, bir destan yazmıştır.

Büyük Türk milleti, nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir.

Malazgirt'te, Çanakkale'de ve nice zaferlerde olduğu gibi kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin bekasına, birliğine, huzura ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır."

Kaynak: AA