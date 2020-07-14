15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
14.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:16

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında demokrasi ve milli iradeye yönelik hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ'yü lanetlediklerini belirtti.

Türk milleti, gazi Meclis ve siyaset kurumunun ortak direnişiyle darbe girişiminin boşa çıkarıldığını ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Aradan dört yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim."

MHP Edirne İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da yayımladığı mesajında 15 Temmuz 2016'da yaşanan dehşet ve vahşetin Türk milletinin son iki asırda karşılaştığı hiçbir zulüm ve hıyanete benzemediğini belirtti.

15 Temmuz'da, dini kisveye bürünen, hizmet ve himmet örtüsüne saklanan, cemaat olgusundan cürüm ve cinayet çıkaran hain bir terör örgütünün Türkiye'yi işgale kalkıştığını ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Sistemli şekilde devlet kurumlarına yuvalanan, zamanla sivil toplum kuruluşlarına ve toplumsal hayata sinen ve yerleşen FETÖ, neden olduğu yıkımlar ve yol açtığı tahribatlar sebebiyle milli hafızalardan asırlarca çıkmayacaktır.

Darbenin ilk kırılma noktası Sayın Bahçeli'nin açık ve kesin mesajı ve kararlılığı olmuştur. MHP, demokrasinin, hukukun yanında durduğunu, darbeye ve ihanete direndiğini gösteren, bunu Türk milletiyle paylaşan ilk siyasi parti, Devlet Bahçeli de ilk siyasi lider oldu. Bu açık, kararlı ve şerefli duruş, yakılan bu ışık, Türk milletini ümitlendirdi ve cesaretlendirdi.

Ülkücülük, milliyetçilik, vatanseverlik, demokrasiye ve hukuka inanmak, ihanete direnmek bir bütündür ve birbirinden ayrılmaz değerlerdir. Ülkücü ve milliyetçiler ve onların lideri Sayın Devlet Bahçeli, varlık sebeplerinin gereğini yerine getirmişlerdir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler Güncel
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir
İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Davran Hande Yener Demet Akbağ
Spor Falcao Tamer Tuna Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 11:34:20. #1.14#
title