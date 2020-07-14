15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tabakoğlu mesajında, 15 Temmuz'un, darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbelere uzanan bir yol olduğunu belirtti.

Uçak ve tank seslerinin, duaları arkasına alan, inanan ve bağımsızlığına sahip çıkan milletin zaferini engelleyemediğini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Karanlık bir geceden, pırıl pırıl, aydınlık bir sabaha uyandığımız 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünü yaşıyoruz. FETÖ ve iş birlikçileri tarafından başlatılan hain darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yüce Türk milletinin azim ve kararlılığı ile destansı bir şekilde yerle bir edilmişti.

251 şehidimiz ve binlerce gazimizin olduğu o karanlık gecede sadece bizlerin değil Balkanlar başta olmak üzere umudunu bu topraklara bağlayan nice mazlum milletin duaları arşa yükseldi. Canları pahasına yarınlarımızı karanlıktan aydınlığa çeviren, vatanını savunurken şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu vatan onların kahramanlıklarını asla unutmayacak. 15 Temmuz'u unutmayacağız, Allah bize bir daha böyle bir ihanet yaşatmasın."

Kaynak: AA