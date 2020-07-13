15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zelyurt, mesajında, Türkiye'nin demokratikleşme yolunda ciddi aşamalar kaydettiğini anlatarak milletin birçok badire atlattığını belirtti.

Demokrasi ve milli iradeye kastetmeye çalışan hainlerin ülke yönetimini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelyurt, şunları kaydetti:

"Milletimiz uçurumun kenarından dönmüştür. Devletin tüm birimlerine sızmış olan bu hainlerin bir an önce temizlenmesi gerekmektedir. Tarihi şan ve şerefle dolu yüce milletimizle onun bağrından çıkmış emniyet birimi mensuplarımız ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız bu hain darbe kalkışmasına 'dur' demek suretiyle canları pahasına esareti kabul etmeyerek demokratik düzenimize sahip çıktıklarını tüm dünyaya göstermişlerdir."

Kaynak: AA