15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelecek nesillerin göğsünü kabartarak gururla anacağı bir hadise olduğunu belirtti.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelecek nesillerin göğsünü kabartarak gururla anacağı bir hadise olduğunu belirtti.

Tan, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün ülkenin birliğine, beraberliğine, demokrasiye, milli iradeye ve vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirdiği hain ve kanlı darbe girişimini kınadı.

Haince girişimi önleyen güvenlik güçlerine, kendisini cesaretle kalkan yapan kahramanlara teşekkür ettiğini aktaran Tan, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi karşısında devlet büyüklerimiz ve aziz milletimizin dik, gözü pek, onurlu duruşu ve milli egemenliğe kayıtsız şartsız sahip çıkılması takdire şayan, gelecek nesillerin göğsünü kabartarak gururla anacağı bir hadisedir. Ülkemizin birliği, kardeşliği, huzuru adına; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle vatan sevgisini canından öte sayan bir neslin mirasçılarıyız. 15 Temmuz'da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegane unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır."

Tan, ülkesini, vatanını, milletini sevenlerin meydanlara çıkıp, top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karşı sadece imanı ve inancıyla göğsünü siper ederek, onurlu direnişle devletine ve demokrasisini sahiplendiğini aktardı.

Darbe girişimini engelleyen milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlenerek yaşayacağını belirten Tan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz."

Kaynak: AA