15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ercik, mesajında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir rol oynadığını belirtti.

Darbecilere karşı direnen Türk halkının destan yazdığını ifade eden Ercik, şunları kaydetti:

"1960'tan günümüze kadar olan darbelere bakıldığında gerçekten lider olmanın ne kadar büyük bir görev olduğunu gördük. Eğer o gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dik duruşunu sergilememiş olsaydı, bizde ona bağlı olarak geri planda kalmış olacaktık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile birlikte halk demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız milleti ile beraber meydanlara indi ve milli duruş sergilendi. Hain darbe girişimi bozguna uğratıldı. Halk vatanını, milletini, namusunu korumak için gözünü kırpmadan meydanlara indi. Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler. 81 milyon tek yürek olarak hain darbe girişimini bertaraf edip o gece tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır.

Kaynak: AA