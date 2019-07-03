15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Ali Paşa Toplantı Salonundaki toplantıda, etkinliklerin takvimi belirlendi.

Van'da 10-15 Temmuz tarihleri arasında resim sergileri, şehitlik ziyaretleri, mevlit okutulması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, hatim indirme, müzik dinletileri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz'da ise meşaleli yürüyüş ile başlayacak etkinlikler, protokol konuşmaları ve camilerde gece sela okunmasıyla tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Bilmez, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak etkinliklerde toplumun her kesimine, özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü söyledi.

Bilmez, "Bu günü ruhuna uygun bir şekilde kutlamalıyız. Herkes bu etkinliğin bir yerinden tutup katkı sunmalı. Özellikle kurumlar arası koordine çok önemli. İnşallah birlik ve beraberlik içinde güzel bir şekilde kutlamamızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA