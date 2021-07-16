15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Feyzullahpaşa Camii'nde Yaz Kuran Kursu Öğrencilerimizle Program Gerçekleştirildi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Feyzullahpaşa Camii'nde Yaz Kuran Kursu Öğrencilerimizle Program Gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Feyzullahpaşa Camii'nde Yaz Kuran Kursu Öğrencilerimizle Program Gerçekleştirildi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Feyzullahpaşa Camii'nde Yaz Kuran Kursu Öğrencilerimizle Program Gerçekleştirildi. İlçemiz şehitlerimizi ziyaret programı sonrasında Feyzullah Paşa (Medrese) Camiinde, öğle namazı öncesinde, 15 Temmuz şehitlerimiz için Yaz Kur'an Kursu öğrencilerimiz ile düzenlenen programda çocuklarımız tarafından ilahiler okunmuş ve dualar yapılmıştır. Öğle namazına müteakip Atabey Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlarımıza ikram yapılmıştır.

Kaynak: Habermetre

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Feyzullahpaşa Camii'nde Yaz Kuran Kursu Öğrencilerimizle Program Gerçekleştirildi. - Haberler
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