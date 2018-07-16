15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - "Milli Birlik ve Beraberlik" Yürüyüşü

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vatandaşların mehter takımı eşliğinde yürüyüşten görüntüler

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen program

Dua edilmesi Artvin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik ve Beraberlik" adı altında yürüyüş düzenlendi.

Halitpaşa Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Halk Eğitim Merkezi Livane Mehter takımının çaldığı marşlarla sağanağa aldırmadan ellerindeki Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Mehteran takımının gösteri sunduğu program, şehitler için saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Devamında Kur'an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından dua edildi.

Yürüyüşe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.