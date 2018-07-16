15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesi Mustafa Yaman Caddesi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilahi ve ezgiler seslendirildi, şehitler için dualar edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki programda yaptığı konuşma dev ekrandan yansıtıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde bütün terör örgütlerine karşı dik durduklarını ve durmaya devam edileceğini kaydetti.

15 Temmuz'un zalimlere karşı tek yürek olmanın ve birliğin somutlaştığı, hainlerin maskelerinin düşürüldüğü bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Gücünü imanından alan, onuru ve vatanını hiçbir güce teslim etmeyen aziz milletimizin şerefli başkaldırışıdır 15 Temmuz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan ve PKK, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin ve tüm hainlerin temizleneceği güne kadar devam edecek olan bu kutlu direnişin neferi olarak hep beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu noktada zalimlere asla taviz vermeyeceğiz."

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir de ihanetin unutulmadığını ve yazılan destanın coşkusunun Türkiye'nin her şehrindeki meydanlarda yaşandığını aktardı.

Kandemir, "Üzerinden 100 yılda geçse 15 temmuz unutulmayacak ve unutturmayacağız." dedi.

Trabzon'dan gezi için Mardin'e gelen ve etkinliğe katılan Esra Gökçe, birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir gücün duramayacağını aktardı.

Programda, belediyeler ve kuruluşlarca alandakilere ikramlarda bulunuldu.