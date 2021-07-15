15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konak Meydan'da kutlandı (2)
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konak Meydan'da kutlandı (2)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konak Meydan'da kutlandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar - Haberler | Güncel

OĞLUNA 15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖMER HALİSDEMİR'İN İSMİNİ VERDİ Konak Meydan'da toplanan vatandaşlardan Kuddusi Karadağ, çocuğuna şehit Ömer Halisdemir'in adını verdiğini belirterek, "Şehitlerimiz bizim onurumuz, şerefimiz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.

OĞLUNA 15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖMER HALİSDEMİR'İN İSMİNİ VERDİ 

Konak Meydan'da toplanan vatandaşlardan Kuddusi Karadağ, çocuğuna şehit Ömer Halisdemir'in adını verdiğini belirterek, "Şehitlerimiz bizim onurumuz, şerefimiz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Benim çocuğumun adı Ömer Halisdemir Karadağ. Biz şehitlerimizi yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu varoluş bizim için onurdur" diye konuştu. 

'O GECE EŞİMLE HELALLEŞEREK AYRILDIK'Eşi Necip Uludağ ile birlikte törene katılan Hatice Uludağ, "15 Temmuz 2016 akşamı da biz buradaydık. O gece eşimle helalleşerek ayrıldık. Sonra tekrar bir araya gelerek, iki çocuğumuzla birlikte burada sabahladık. Yine olsa yine geliriz, kesinlikle canımızı düşünmüyoruz. Çünkü devlet elden giderse canımızın bir anlamı kalmayacak" ifadelerini kullandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşmasının ardından törende, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Mehtaran takımının söylediği marşlar ile devam etti. Etkinlikler kapsamında Gündoğdu Meydanı ile Konak Meydanı arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu yapıldı. Koşunun sonunda sancak, sporcular tarafından Vali Köşger'e teslim edildi.Törende, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerler tarafından açılan ateşle yaralanan ve gazi olan 53 yaşındaki emekli astsubay Yılmaz Lale, 15 Temmuz gecesine dair düşüncelerini aktardı. Tören, şiir dinletisiyle devam etti.

Gökçe ADAR ÇUBUKÇIOĞLU/İZMİR,

 


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konak Meydan'da kutlandı (2)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konak Meydan'da kutlandı (2)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konak Meydan'da kutlandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar

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