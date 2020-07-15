- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanırken, hayatını kaybedenler anıldı.

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanırken, hayatını kaybedenler anıldı.

Afganistan'da Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı. Tören, büyükelçilik mensupları ve Afgan makamları katılımıyla gerçekleşti. Elçilik Geçici Maslahatgüzarı Atasay Erongün, "Bazı altyapılar ilk etapta o kadar kötü durumdaydı ki, harabe haldeki yapılarda özel eğitim verildiğini inanamadık. Şimdi anılan okullarda tüm altyapılar yeniden elden geçirildi ve uluslararası standartlarda eğitim seviyesine kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ile ilgili şiirinin okunduğu törende, Börü filimin fragmanı izlendi.

Katılımcılar darbe girişimine ilişkin hazırlanan sergiyi gezdi. Kabil Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümü öğrencisi Hadise Amiri ise, "Bütün Türk milletine buradan selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada TİKA tarafından düzenlenen 2016'daki darbenin 4. yıl dönümü için biz burada toplandık ve Türk milletine saygılarımızı ve onların yanında olduğumuzu buradan bir şekilde sunmak istiyoruz ve bunu belirtmek istiyoruz" dedi. Amiri, "Biz bunu izlerken gerçekten çok duygulandık ve onlarla birlikte biz de bunu yaşadık ve gerçekten ben hatta biraz ağladım, gözyaşlarım döküldü. Biz Türk milletine çok yakınız, dostuz ve onlar nasıl yaşarsa biz de onu yaşıyoruz. Aynı zamanda onlar da bizi kendilerine çok yakın hissediyorlar zaten kardeş gibi burada da birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA