15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü istişare toplantısı yapıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü istişare toplantısı yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü istişare toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü istişare toplantısı yapıldı.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü istişare toplantısı yapıldı.

İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında toplanan müftü yardımcıları, din hizmetleri uzmanları, murakıplar, vaizler ve şube müdürleri, 15 temmuz genelgesi hakkında bilgilendirildiler.

Genelgeye göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"yle ilgili yayımladığı genelgeye göre, tüm camilerde saat 00.13'te sela okunacak, şehitler için tüm camilerde hatim okunacak, cami bahçelerine 251 şehit için 251 fidan dikilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, 81 ilin il müftülüklerine gönderildi.

Bu kapsamda düzenlenecek olan etkinliklerle 15 Temmuz Ruhu'nun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Ayrıca bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Covid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacak. Şehitler için tüm camilerde hatim okunacak. Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği yapılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak.

15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde şehitler için "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı" düzenlenecek ve bu program Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.

Camilerde salalar okunacak. 15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00: 13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak salalar okunacak.

Şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. 9-15 Temmuz tarihleri arasında, COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Şehitler için dualar edilecek. Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek. Öte yandan Müftülükler hafta boyunca sosyal medya başta olmak üzere, yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlatan programlar yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlı tarafından hazırlanan "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik yüz yüze ve çevrimiçi konferanslar düzenlenecek.

'Şahidiz' konferansları. Ayrıca din istismarı ile mücadelenin önemini pekiştirmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla, "Şahidiz: Şanlı Direnişe; Şahidiz: Kutlu Şehadete; Şahidiz: Aziz Millete; Şahidiz: Büyük Devlete; Şahidiz: Vatan Sevgisine; Şahidiz: İhanet Çetesine; Şahidiz: Din İstismarcılarına" konu başlıkları altında da çevrimiçi konferanslar gerçekleştirilecek.

Gençler ve çocuklar için etkinlikler yapılacak. Etkinlikler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının il ve ilçe gençlik koordinatörleri, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Diğer taraftan yaz Kur'an kurslarında pandemi şartları dikkate alınarak çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Cezaevi vaizleri, ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde pandemi şartları dikkate alınarak etkinlikler düzenleyecek.

Cami bahçelerine 251 fidan dikilecek. Öte yandan fidan dikim zamanlarında gençlik koordinatörleri öncülüğünde Türkiye geneli tüm cami bahçelerinde, 15 Temmuz'da kaybettiğimiz 251 şehit için 251 fidan dikilecek.

Genelge kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak salalar başta olmak üzere yapılacak olan tüm programlar hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi amaçlanırken etkinliklerde özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesi sağlanacak. - ERZİNCAN

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü istişare toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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