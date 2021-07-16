15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilçemizde kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilçemizde kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri, şehitlerimiz için Büyük Camide okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Akabinde; Kaymakamımız ve beraberindeki İlçe Protokolü tarafından, 15 Temmuzda şehit olan Özel Hareket Polisimiz Birol Yavuz'un ailesi ve gazimiz Hasan Şahin'in ailesi ziyaret edildi. Yapılan ziyaretler sonrası, Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden etkinliklerde, 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine karşı yüce Türk Milletinin kazandığı zaferin 5. yıl dönümü kapsamında açılan fotoğraf sergisi gezildi. Akabinde Kaymakamımız ve beraberindeki ilçe protokolü, Dr. Öğr. üyesi Edip Uzundal tarafından verilen 15 Temmuz konulu konferansa katıldı. Saat 19: 00 da İlçemiz şehitliği ziyaret edilerek, şehitlerimize dualar okundu. Akabinde Kaymakamımız, ilçe protokolü ve halkımız, şehide saygı yürüyüşü yapmak üzere şehitlikten, cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Şehitlikten yürüyerek Cumhuriyet meydanına gelinmesinin ardından, Cumhuriyet meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile program devam etti. Kaymakamımız Mustafa Temiz ve Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını yaptılar. Sancak Yarışı ve Sancağın Nöbet sırasında Protokol'e teslimi yapıldı; demokrasi nöbeti tutulmasının ardından selaların okunmasıyla program sona erdi.

Kaynak: Habermetre