15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Gaziantep

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Meydanda bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şahinbey Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu programda tasavvuf müziği dinletisi de gerçekleştirildi. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sohbeti, Sufi Mehter ve Mustafa Demirci'nin dinletilerinin gerçekleştirildiği etkinliğe yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.