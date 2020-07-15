15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - DÜZCE Anıtpark Meydanında düzenlenen programdan detaylar -DüzceDüzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Büyük Cami önünde toplanarak, Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Anıtpark Meydanında düzenlenen programdan detaylar -Düzce Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Büyük Cami önünde toplanarak, Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü. Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen program, büyük ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösteriminin yapılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Şehitler için mevlidi şerif okunan programa Düzce Valisi Cevdet Atay, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, Annesi Hanife Baysan siyasi parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA