15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çeşitli Etkinliklerle Anıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, il protokolü, aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve gazilerimiz ile vatandaşlarımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen ve demokrasi yürüyüşüyle başlayan, anma programı ve demokrasi nöbetinde bir araya geldiler.

Vali Mustafa Tutulmaz, il protokolü, aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve gazilerimiz ile vatandaşlarımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen ve demokrasi yürüyüşüyle başlayan, anma programı ve demokrasi nöbetinde bir araya geldiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'mızın hep birlikte okunmasının ardından ülkemizin birlik ve beraberliği uğrunda canını feda eden Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için Kur'an tilaveti sonrasında dua yapıldı.

Vali Tutulmaz konuşmasında, "Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı alçak, hain darbe girişimini ve ihaneti, buna karşılık aziz milletimizce canı pahasına ortaya konulan onurlu direnişi milletimiz hiçbir zaman unutmayacak, anlatacak ve hatırlatacaktır. " Dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Sancak koşusu sonrasında şanlı bayrağımız Valimiz Mustafa Tutulmaz'a milli sporcularımız tarafından teslim edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla milletimize seslenen Sayın Cumhurbaşkanımızın hep birlikte dinlenmesinin ardından Vali Mustafa Tutulmaz çocuk kuruluşlarımızda kalan, resim, şiir, kompozisyon yarışmasında derece yapan çocuklarımıza hediyelerini verdi.

Orman Bölge Müdürlüğünce etkinliklere katılan vatandaşlarımıza fidan dağıtımı yapıldı. Huzur evlerimizde kalan büyüklerimizle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Habermetre