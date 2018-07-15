15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Belediye Başkanı Tuna
- Kızılay Milli İrade Meydanı'nda anma programına katılanlardan görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın konuşması ANKARA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kızılay Milli İrade Meydanı'nda anma programı düzenlendi.
- Kızılay Milli İrade Meydanı'nda anma programına katılanlardan görüntüler
İstiklal Marşı'nın okunması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın konuşması
ANKARA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kızılay Milli İrade Meydanı'nda anma programı düzenlendi. (1)