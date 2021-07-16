15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Antalya'da Coşkuyla Kutlandı

Tüm haberler için tıklayınız...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ersin Yazıcı vatandaşlarla birlikte Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ersin Yazıcı vatandaşlarla birlikte Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa katılan Vali Yazıcı; "5 yıl önce Aziz Milletimiz 'Türkiye Geçilmez' diye tüm dünyaya haykırdı. " dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar, 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşe, yabancı turistler de ilgi gösterdi. Yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda protokol üyesi ile binlerce vatandaş katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait atlı ve motorize polis ekiplerinin öncülük ettiği kortej, Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kortejdeki protokol üyeleri ve Antalyalılar ellerinde Türk bayraklarını salladı. Yürüyüşe katılamayan vatandaşlar ise balkonlardan bayraklarıyla destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Vali Yazıcı anı defterini imzalayarak meydandaki programa geçti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından, protokol ve kortejdeki vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı; "Aziz milletimiz, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş ve meydanları doldurmuştur" dedi.

Unutmadık, Unutmayacağız

15 Temmuz gecesi yaşanan bu hain darbe girişimini unutmayacaklarını dile getiren Vali Yazıcı; "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen; Devletimizin işgaline, Milletimizin esaretine ve demokrasimizin hançerlenmesine yönelik ihaneti ve darbe kalkışmasını unutmadık, unutmayacağız! Milletimizin iradesine ve demokrasimize yapılan bu kabul edilemez hain darbe girişimini, beşinci yılında bir kez daha kınıyorum. Bu hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazi olan 2. 196 vatandaşımıza minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. " diye konuştu.

Milletin Üstünde Hiçbir İrade Yoktur

Hain gecede milletimizin vatan ve bayrak aşkıyla destan yazdığına dikkat çeken Vali Yazıcı; "15 Temmuz; hainlerin elindeki tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesinin karşısında bir anlam ifade etmediğini, milletin üstünde hiçbir iradenin olmadığını kanıtlamıştır. Milletimiz, vatan ve bayrak aşkıyla, kahramanlık destanı yazacağını, ne pahasına olursa olsun vatanını koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir. Milletçe "Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz. " düsturuyla bağımsızlık mücadelesi verdik, ay yıldızlı al bayrak için büyük fedakarlıklar gösterdik. Dün; Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vatan için cephedeyken bugün; 15 Temmuz'da, Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'ta, Mavi Vatanda, istiklal ve istikbalimiz için kutlu mücadelemize devam edeceğiz. Bu yüce millet var oldukça yeni kahramanlık destanları yazılmaya devam edecektir. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. " dedi.

Kendini 1 Dolara Satan Bu Alçak FETÖ Üyesi Hainler

Vali Yazıcı, darbe girişimi anında 7'den 70'e, kadınından erkeğine, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, inancı ne olursa olsun her kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yekvücut haline geldiğine işaret etti. Vali Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Aziz Milletimiz, milletin silahını, tankını, helikopterini ve uçağını Türk Milletine doğrultan, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş, meydanları doldurmuş, destansı bir dik duruş sergileyerek, devletimize, bağımsızlığımıza, demokrasimize, birlik ve beraberliğimize var gücüyle sahip çıkmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan saldırılara canı pahasına karşı koyan Milletimiz, bundan sonra da gerçekleşebilecek saldırılara aynı kararlılıkla karşı koyacağı güç ve inancında olduğunu 15 Temmuz Gecesi tüm dünyaya bir kez daha en güçlü şekilde göstermiştir. "

Tüm Vatandaşlarımıza Şükranlarımı Sunuyorum

Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu toprakların, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; "İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. ' dizelerinde dile getirilen şuuru yaşayarak, ölümü pahasına vatana nasıl sahip çıkılabileceğini bir kez daha gösteren ve bunu dünyanın gözleri önünde yapan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

Terör Örgütlerine Karşı Mücadelemiz Son Terörist Yok Edilene Kadar Devam Edecek

Devletimizi ve milletimizi bölmeye çalışan terör örgütlerine karşı mücadelenin son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini aktaran Vali Yazıcı; "Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara, FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye dek kararlılıkla devam edecektir. Ordusuyla, Emniyet Birimleriyle ve tüm kurumlarıyla Devletimiz ayaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindeki hainleri temizleyerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. " dedi.

Konuşmasının sonunda vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Vali Yazıcı; "Bütün aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, şanlı gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı'nın konuşmasından sonra programda sırasıyla öğretmen Seda Keskin'in 1. olan kompozisyonunu okuması, öğrenci Elif İnceoğlu'nun İstiklal Marşımızın tamamını okuması, gençlik merkezinin hazırladığı 30 Kuş şiirsel sunumu, mehter takımı gösterisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservetuarı Tasavvuf Müziği Topluluğunun sahne alması, İl Müftülüğü tasavvuf müziği sunumu ve Doç. Dr. Yasin Pişkin'in söyleşisi ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, 81 ilde gerçekleştirilen "Sancak Koşusu" sonunda Vali Yazıcı sancağı teslim aldı ve sporculara teşekkür belgesi verdi. Program 00. 13'de sala okunması ve Yivli Minare Camii'nde kılınan teheccüd namazı ile son buldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 01 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 02 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 03 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 04 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 05 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 06 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 07 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 08 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 09 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı 10

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Kaynak: Habermetre