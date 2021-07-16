15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakamımız Nazlı DEMİR, Besni Belediye Başkanı E.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakamımız Nazlı DEMİR, Besni Belediye Başkanı E. Mehmet EMRE, Cumhuriyet Savcısı Mustafa KÖSE, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: Habermetre