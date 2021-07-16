15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakamımız Nazlı DEMİR, Besni Belediye Başkanı E.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakamımız Nazlı DEMİR, Besni Belediye Başkanı E. Mehmet EMRE, Cumhuriyet Savcısı Mustafa KÖSE, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Hakan Sabancı Serra Arıtürk
Spor Mustafa Er Burak Elmas Alper Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 21:17:38. #1.16#

title