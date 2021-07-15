"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Anma Etkinlikleri Gerçekleşti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Anma Etkinlikleri Gerçekleşti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI ve İlçe protokolü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle 15 Temmuz Şehitlerimiz adına ilçemizdeki tüm şehitlikleri ziyaret etti ve kabirleri başında dualar edildi. Program Gürün Anadolu Lisesi Şehitler Müzesi'nin gezilmesiyle devam etti. Ardından Ulu Camii de öğle namazına müteakip Mevlidi Şerif okundu ve akabinde okunan Hatm-i Şerifin duaları yapıldı.

Kaynak: Habermetre