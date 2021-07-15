15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Mevlidi Şerif Programı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Mevlidi Şerif Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Mevlidi Şerif Programı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Kaymakamımız Yunus Emre Fırat beraberindeki protokol üyeleri ve vatandaşlar, Köprülü Mehmetpaşa Cami'nde okunan mevlidi şerif programına katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Kaymakamımız Yunus Emre Fırat beraberindeki protokol üyeleri ve vatandaşlar, Köprülü Mehmetpaşa Cami'nde okunan mevlidi şerif programına katıldı.

#TürkiyeGeçilmez

Kaynak: Habermetre

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