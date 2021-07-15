15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri "Türkiye Geçilmez" Resim Sergisi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri "Türkiye Geçilmez" Resim Sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri 'Türkiye Geçilmez' Resim Sergisi
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Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtında gerçekleştirilen "Türkiye Geçilmez" Resim sergisini ziyaret etti.

Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtında gerçekleştirilen "Türkiye Geçilmez" Resim sergisini ziyaret etti.

Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Emniyet Müdür V. Sezgin Çelik ve Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak tarafından yapılan açılışın ardından, ilçe protokolü, okul müdürleri ve vatandaşlarca Gümüşhacıköy İlçesi öğrencilerince yapılan sergi gezildi.

#TürkiyeGeçilmez

Kaynak: Habermetre

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