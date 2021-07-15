15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliğine 7'den 70'e Herkesi Davet Ediyoruz
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliğine 7'den 70'e Herkesi Davet Ediyoruz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliğine 7'den 70'e Herkesi Davet Ediyoruz
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Sevgili Kocaelili Hemşehrilerim;Aziz Milletimizin, istiklal ve istikbaline sahip c¸ıktığı o karanlık geceden aydınlık sabaha eriştiğimiz nöbetlerimiz hiç bitmedi bitmeyecek.

Sevgili Kocaelili Hemşehrilerim;

Aziz Milletimizin, istiklal ve istikbaline sahip c¸ıktığı o karanlık geceden aydınlık sabaha eriştiğimiz nöbetlerimiz hiç bitmedi bitmeyecek.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk olmak u¨zere, bu u¨lkeyi bize emanet eden kahraman ecdadımıza, tu¨m s¸ehit ve gazilerimize layık olmak ic¸in daha c¸ok c¸alıs¸acak, 15 Temmuz'u; aziz s¸ehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacak, unutturmayacagˆız.

15 Temmuz hain darbe ve is¸gal giris¸iminin beşinci yılı anma etkinliklerini düzenleyeceğimiz "Milli İrade Meydanı"na 7'den 70'e herkesi davet ediyorum.

Türkiye Geçilmez Seddar Yavuz

Kocaeli Valisi

Kaynak: Habermetre

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