15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBESaat : 10.
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE
Saat : 10. 00
Yer : Asri Mezarlık
Tema : Asker ve Polis Şehitliği Ziyareti - Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua
Düzenleyen : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Saat : 11. 00
Yer : Merkezefendi/DENİZLİ
Tema : 15 Temmuz Gazisi Alptekin ESİRGÜN'ü Ziyaret
Düzenleyen : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Saat : 13. 30
Yer : Delikliçınar Yeni Cami ( Kur'an Ziyafeti)/Kur'an-ı Kerim Tilaveti (Tüm Camiler)
Tema : Kur'an Ziyafeti/Kur'an-ı Kerim Tilaveti
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Saat : Tam Gün
Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Tema : 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Defterinin Açılması/Fotoğraf Sergisi,
Düzenleyen : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Saat : Tam Gün (10. 00-19. 30)
Yer : Forum Çamlık Alışveriş Merkezi (Zemin Kat )
Tema : 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü -Anı Defterinin Açılması/Fotoğraf Sergisi
Düzenleyen : PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Saat : 20. 00-….
Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Tema : 15 Demokrasi Nöbeti
Düzenleyen : (Saat 20. 00-22. 00) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, (Saat 22. 00-00. 00) Denizli Büyükşehir Bld. Bşk. (Saat 00. 00-02. 00) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (02. 00-…. ) Müftülük
Saat : 20. 00
Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Tema : Çadır ve Stantların Düzenlenmesi
Düzenleyen : PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI/ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Saat : 20. 00 - 00. 30
Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Tema : Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Konseri,
Kahramanlık Türküleri, Sinevizyon Gösterisi, Mehteran Konseri (Sahne Düzeni, Ses Sistemi,
Çadır ve Stantların Düzenlenmesi)
Düzenleyen : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Saat : 22. 40
Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Tema : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Protokol Konuşmaları,
Düzenleyen : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
16 TEMMUZ 2021 CUMA
Saat : 00. 13
Yer : Denizli İli Tüm Camiler
Tema : 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a Bağlayan gece İlimiz Genelindeki 1214 Camide "SELA" okunması, Kur-an-ı Kerim Tilaveti, Dua Yapılması,
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK/ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Saat : 13. 00
Yer : Tüm Camiler
Tema : Vaaz ve Cuma Hutbesi
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
DİĞER ETKİNLİKLER
10-11-12 -13-14-15 TEMMUZ 2021
Tarih : 10-11-15 Temmuz 2021
Yer : Merkezefendi/ Pamukkale İlçe Sınırları İçerisinde
Tema : 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri için Merkezefendi/ Pamukkale
İlçe Sınırlarındaki Bilboardların Giydirilmesi
Düzenleyen : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI/ MERKEZEFENDİ VE PAMUKKALE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Saat : 09. 00
Tarih : 10 Temmuz 2021
Yer : Kınıklı Kredi Yurtlar Kurumu Spor Salonu
Tema : 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Dart İl Birinciliği
Düzenleyen : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Saat : 10. 00
Tarih : 10-11 Temmuz 2021
Yer : Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu
Tema : Denizli 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri Anma Masa Tenisi Kupası
Düzenleyen : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Saat : (11. 30-21. 30 ZOOM) 15. 00
Tarih : 12. 07. 2021
Yer : *İncilipınar- İHL Ortaokulu ( Saat 15. 00)
*Zoom Programları (Saat 11. 30-21-30)
Tema : Panel
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Saat : 14. 00- (15. 00 Sosyal Medya)
Tarih : 13. 07. 2021
Yer : *Bereketli İmam Hatip Ortaokulu (Saat 14. 00)
* İncilipınar- İHL Ortaokulu (Saat 14. 00)
* Sosyal Medya (15. 00)
Tema : Panel
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Saat : 10. 00
Tarih : 14 Temmuz 2021
Yer : Pamukkale Üniversitesi (Gölbahçe)
Tema : *"Türkiye Geçilmez" Temalı Panel
* "Türkiye Geçilmez" Temalı Fotoğraf Sergisi
Düzenleyen : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Saat : 14. 00- 15. 00-21. 00 (ZOOM)
Tarih : 14. 07. 2021
Tema : *15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Hatim Programı (Zoom saat 14. 00)
* Denizli Müftüsü Mehmet AŞIK (Zoom Programı saat 15. 00)
* Tuba ERKOL - (Zoom Saat 15. 00)
* Gülay YILMAZ - (Zoom Saat 21. 00)
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Tarih : Hafta Boyunca
Saat : 14. 00
Yer/ Tema : Şehit Aileleri ve Şehitlik Ziyareti
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Tarih : Hafta Boyunca
Saat : 14. 00
Yer : Tüm Camiler ve Kuran Kursları
Tema : Hatim Programı/Öğrencilere Yönelik Programlar
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Tarih : Hafta Boyunca
Saat : 14. 00
Yer : Video Konferans Kaydı Alınıp Kapalı Devre Cezaevi TV Kanalından Yayın
Tema : Cevzaevi Programı
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Tarih : Hafta Boyunca
Saat : 14. 00
Yer : TV Programları Pamukkale Tv- Ege Tv- Deha Tv- DRT
Tema : * İl Müftüsü Mehmet AŞIK-İl Müftü Yardımcıları- İlçe Müftüleri
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Saat : 12. 00
Tarih : 12-14 Temmuz 2021
Yer : Teraspark AVM Turnuva Salonu ( Salon 1-2-3)
Tema : Denizli 15 Temmuz Şehitleri Anma Satranç Turnuvası
Düzenleyen : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE
Saat : 21. 00
Yer : Sosyal Medya
Tema : *Sosyal Medya Programları Mehmet AŞIK Denizli İl Müftüsü
*Gençlerle 15 Temmuz (Ayşe ALTUNTEPE-Özgür ASLAN ve Şehit Yakını)
Düzenleyen : MÜFTÜLÜK
Saat : 21. 00
Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Tema : Sancak Koşusu
Düzenleyen : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih : 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
Yer/ Tema : *2. Haftasında "Milli Birlik ve Dayanışma Günü" çerçevesinde tüm okullarda sosyal etkinlik
düzenlenecektir.
* Ekim- Kasım ayı içerisinde İlkokul Öğrencileri arasında "15 Temmuz Destanı" adlı Resim
Yarışması düzenlenecektir.
* Ekim ayı içerisinde Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün
Hazırlamış Olduğu "15 Temmuz Şehitlerini Anma" Programları düzenlenecektir.
Düzenleyen : DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖNEMLİ NOTLAR
Etkinliklerde mutlaka www. 15temmuz. gov. tr adresindeki görsellerin kullanılması gerekmekte olup, ayrıca başka görsellerin kullanılması yasaktır. İşbu program Sayın Cumhurbaşkanımızın programına göre güncellenebilir. İşbu program dışında kurumlar; kendi kurumsal hizmetleri ile ve 15 Temmuz ruhuna uygun www. 15temmuz. gov. tr adresindeki görselleri kullanmak kaydıyla program düzenleyebilirler. 14 Temmuz Akşamından itibaren 15 Temmuz günü için Tüm kamu kurum ve kuruluşları Türk Bayrakları ile donatılacaktır.
Kaynak: Habermetre