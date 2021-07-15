15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBESaat : 10.

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Saat : 10. 00

Yer : Asri Mezarlık

Tema : Asker ve Polis Şehitliği Ziyareti - Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua

Düzenleyen : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Saat : 11. 00

Yer : Merkezefendi/DENİZLİ

Tema : 15 Temmuz Gazisi Alptekin ESİRGÜN'ü Ziyaret

Düzenleyen : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Saat : 13. 30

Yer : Delikliçınar Yeni Cami ( Kur'an Ziyafeti)/Kur'an-ı Kerim Tilaveti (Tüm Camiler)

Tema : Kur'an Ziyafeti/Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Saat : Tam Gün

Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

Tema : 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Defterinin Açılması/Fotoğraf Sergisi,

Düzenleyen : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Saat : Tam Gün (10. 00-19. 30)

Yer : Forum Çamlık Alışveriş Merkezi (Zemin Kat )

Tema : 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü -Anı Defterinin Açılması/Fotoğraf Sergisi

Düzenleyen : PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Saat : 20. 00-….

Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

Tema : 15 Demokrasi Nöbeti

Düzenleyen : (Saat 20. 00-22. 00) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, (Saat 22. 00-00. 00) Denizli Büyükşehir Bld. Bşk. (Saat 00. 00-02. 00) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (02. 00-…. ) Müftülük

Saat : 20. 00

Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

Tema : Çadır ve Stantların Düzenlenmesi

Düzenleyen : PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI/ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Saat : 20. 00 - 00. 30

Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

Tema : Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Konseri,

Kahramanlık Türküleri, Sinevizyon Gösterisi, Mehteran Konseri (Sahne Düzeni, Ses Sistemi,

Çadır ve Stantların Düzenlenmesi)

Düzenleyen : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Saat : 22. 40

Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

Tema : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Protokol Konuşmaları,

Düzenleyen : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

16 TEMMUZ 2021 CUMA

Saat : 00. 13

Yer : Denizli İli Tüm Camiler

Tema : 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a Bağlayan gece İlimiz Genelindeki 1214 Camide "SELA" okunması, Kur-an-ı Kerim Tilaveti, Dua Yapılması,

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK/ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Saat : 13. 00

Yer : Tüm Camiler

Tema : Vaaz ve Cuma Hutbesi

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

DİĞER ETKİNLİKLER

10-11-12 -13-14-15 TEMMUZ 2021

Tarih : 10-11-15 Temmuz 2021

Yer : Merkezefendi/ Pamukkale İlçe Sınırları İçerisinde

Tema : 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri için Merkezefendi/ Pamukkale

İlçe Sınırlarındaki Bilboardların Giydirilmesi

Düzenleyen : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI/ MERKEZEFENDİ VE PAMUKKALE

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Saat : 09. 00

Tarih : 10 Temmuz 2021

Yer : Kınıklı Kredi Yurtlar Kurumu Spor Salonu

Tema : 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Dart İl Birinciliği

Düzenleyen : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Saat : 10. 00

Tarih : 10-11 Temmuz 2021

Yer : Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu

Tema : Denizli 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri Anma Masa Tenisi Kupası

Düzenleyen : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Saat : (11. 30-21. 30 ZOOM) 15. 00

Tarih : 12. 07. 2021

Yer : *İncilipınar- İHL Ortaokulu ( Saat 15. 00)

*Zoom Programları (Saat 11. 30-21-30)

Tema : Panel

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Saat : 14. 00- (15. 00 Sosyal Medya)

Tarih : 13. 07. 2021

Yer : *Bereketli İmam Hatip Ortaokulu (Saat 14. 00)

* İncilipınar- İHL Ortaokulu (Saat 14. 00)

* Sosyal Medya (15. 00)

Tema : Panel

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Saat : 10. 00

Tarih : 14 Temmuz 2021

Yer : Pamukkale Üniversitesi (Gölbahçe)

Tema : *"Türkiye Geçilmez" Temalı Panel

* "Türkiye Geçilmez" Temalı Fotoğraf Sergisi

Düzenleyen : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Saat : 14. 00- 15. 00-21. 00 (ZOOM)

Tarih : 14. 07. 2021

Tema : *15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Hatim Programı (Zoom saat 14. 00)

* Denizli Müftüsü Mehmet AŞIK (Zoom Programı saat 15. 00)

* Tuba ERKOL - (Zoom Saat 15. 00)

* Gülay YILMAZ - (Zoom Saat 21. 00)

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Tarih : Hafta Boyunca

Saat : 14. 00

Yer/ Tema : Şehit Aileleri ve Şehitlik Ziyareti

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Tarih : Hafta Boyunca

Saat : 14. 00

Yer : Tüm Camiler ve Kuran Kursları

Tema : Hatim Programı/Öğrencilere Yönelik Programlar

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Tarih : Hafta Boyunca

Saat : 14. 00

Yer : Video Konferans Kaydı Alınıp Kapalı Devre Cezaevi TV Kanalından Yayın

Tema : Cevzaevi Programı

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Tarih : Hafta Boyunca

Saat : 14. 00

Yer : TV Programları Pamukkale Tv- Ege Tv- Deha Tv- DRT

Tema : * İl Müftüsü Mehmet AŞIK-İl Müftü Yardımcıları- İlçe Müftüleri

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Saat : 12. 00

Tarih : 12-14 Temmuz 2021

Yer : Teraspark AVM Turnuva Salonu ( Salon 1-2-3)

Tema : Denizli 15 Temmuz Şehitleri Anma Satranç Turnuvası

Düzenleyen : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

Saat : 21. 00

Yer : Sosyal Medya

Tema : *Sosyal Medya Programları Mehmet AŞIK Denizli İl Müftüsü

*Gençlerle 15 Temmuz (Ayşe ALTUNTEPE-Özgür ASLAN ve Şehit Yakını)

Düzenleyen : MÜFTÜLÜK

Saat : 21. 00

Yer : 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

Tema : Sancak Koşusu

Düzenleyen : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı

Yer/ Tema : *2. Haftasında "Milli Birlik ve Dayanışma Günü" çerçevesinde tüm okullarda sosyal etkinlik

düzenlenecektir.

* Ekim- Kasım ayı içerisinde İlkokul Öğrencileri arasında "15 Temmuz Destanı" adlı Resim

Yarışması düzenlenecektir.

* Ekim ayı içerisinde Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün

Hazırlamış Olduğu "15 Temmuz Şehitlerini Anma" Programları düzenlenecektir.

Düzenleyen : DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNEMLİ NOTLAR

Etkinliklerde mutlaka www. 15temmuz. gov. tr adresindeki görsellerin kullanılması gerekmekte olup, ayrıca başka görsellerin kullanılması yasaktır. İşbu program Sayın Cumhurbaşkanımızın programına göre güncellenebilir. İşbu program dışında kurumlar; kendi kurumsal hizmetleri ile ve 15 Temmuz ruhuna uygun www. 15temmuz. gov. tr adresindeki görselleri kullanmak kaydıyla program düzenleyebilirler. 14 Temmuz Akşamından itibaren 15 Temmuz günü için Tüm kamu kurum ve kuruluşları Türk Bayrakları ile donatılacaktır.

Kaynak: Habermetre