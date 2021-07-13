15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ 2021

14 TEMMUZ AKŞAMINDAN İTİBAREN 15 TEMMUZ GÜNÜ İÇİN İLİMİZDEKİ CADDELER, MEYDANLAR ve RESMİ BİNALAR BAYRAKLARLA DONATILACAKTIR.

14 TEMMUZ AKŞAMINDAN İTİBAREN 15 TEMMUZ GÜNÜ İÇİN İLİMİZDEKİ CADDELER, MEYDANLAR ve RESMİ BİNALAR BAYRAKLARLA DONATILACAKTIR.

TARİH : 14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

SAAT: PROGRAM :

13. 30 - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi Açılışı

- 15 Temmuz Anı Defterinin Vatandaşlarımıza Açılması

Yer: Cevdet AYDIN Parkı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi Açılışı

Yer: Yalova Kent Müzesi

TARİH : 15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

SAAT: PROGRAM :

10. 00 - Yalova Şehitliğini Ziyaret

Yalova Polis Şehitliğini Ziyaret

Yer: Yalova Şehir Mezarlığı

12. 00 - Aziz Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunması

Yer: Yalova Merkez Camii

15. 00 - Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz" konulu konferans

Yer: Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu

20. 00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Yer: 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması - Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Aziz Şehitlerimiz İçin İl Müftüsü tarafından duanın okunması - Valimiz Sayın Muammer EROL'un Konuşmaları - "15 Temmuz" konulu şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerinin verilmesi - Mehteran Takımının Konseri - Canlı Yayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın hitapları esnasında programımıza ara verilecektir. - Konser * Sanatçı İbrahim SADRİ'den Şiir Ziyafeti - İlimizin tüm camilerinde eş zamanlı selaların okunması (saat 00: 13) - Demokrasi Nöbeti - Sabah namazından önce selaların okunması ile birlikte programın sona ermesi

Kaynak: Habermetre