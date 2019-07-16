15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı

Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Malatya Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında, aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Malatya Öğretmenevi önünde toplandı.

Mehteran takımı eşliğinde yürüyüşe geçen aralarında Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum kuruşu temsilcileriyle çok sayıda kişi İnönü Caddesi'ni takiben kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent protokolü ve vatandaşlar, daha sonra meydandaki anma programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başlayan programda Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar Kur'an-ı Kerim okudu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehtaran Takımı'nın gösterisinin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle başarılı şekilde mücadele etmesini, her geçen gün güçlenmesini hazmedemeyen şer odaklarının bulunduğunu belirtti.

Türkiye'ye savaşla, bölücü terör maşasıyla boyun eğdiremeyeceğini anlayan şer güçlerin bu sefer milletimizi içeriden vurmayı planladığını anlatan Baruş, şöyle devam etti:

"FETÖ denen terör örgütünü kullanarak seçimle gelmiş iktidarı ve devletimizin temel kurumlarını halkımızın gözünde örseleyerek, devletin kurumlarına olan güveni yok ederek bu amaçlarına ulaşmak istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken telefonlarını dinleyen, MİT Teşkilatımıza baskın yapan, Gezi olaylarını ateşleyen, 17-25 Aralık yargı darbesini organize eden, MİT tırlarını Hatay ve Adana'da durdurarak mazlumlara giden yardımı teröristlere yardım olarak gösteren, devletin en gizli toplantılarındaki sırları ifşa eden, böylece Türkiye'yi dünya kamuoyu gözünde itibarsız hale getirmeye çalışanlar işte bu şer odakları ve bu odakların iş birlikçisi olan FETÖ'ydü."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da programda konuşma yaptı.

Baruş, konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişimde gazi olan polis memuru Ömer Faruk Koşar'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop adına hediye verdi.

Kaynak: AA