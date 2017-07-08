Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısı gerçekleştirildi.



İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Büyükakın, yurt genelinde 15 Temmuz günü anısına programlar ve düzenlemeler yapıldığını anımsattı.



15 Temmuz gününün tarih açısında son derece önemli ve kritik bir gün olduğunun altını çizen Büyükakın, şöyle konuştu:



"Bugünün hafızalara kazınıp, bir daha öyle bir güne bu ülkenin maruz kalmamasını sağlamak için yurdun her köşesinde tüm il ve ilçelerde programlar yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik Valiliği olarak, günün anlam ve önemini yaşatacak şekilde, kentin her noktasında hazırlanan programlara halkın katılımını sağlamalıyız. Milli iradenin tüm sahada görünürlüğünün sağlanması gerekiyor."



Toplantı, hazırlanan programın sunumu ve değerlendirmenin yapılmasıyla sona erdi.



Toplantıya, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Hamza Çömez, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muammer Ergaş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgili daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.