Ondokuz Mayıs Üni·versi·tesi· Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Milletimizin o gece sergilediği tavır, aynı gaye doğrultusunda yüreklerin topyekun birlikte attıkça neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş, Türk milletinin demokratik yollarla tecelli etmiş iradesini koruma pahasına neleri göze alabileceğinin de en güzel timsali olmuştur." dedi



Rektörlükte düzenlenen basın toplantısında OMÜ Senatosunca 15 Temmuz Demokrasi ve Mi·lli Birlik Günü dolayısıyla alınan kararı okuyan Bilgiç, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Cumhuriyet tarihinde benzeri bulunmayan, devlet içinde yapılanmış bir terör örgütünün milleti korumak için kendilerine emanet edilen araç ve silahlarla devleti ele geçirme çabasının en somut örneği olduğunu vurguladı.



FETÖ'nün Cumhuriyet tarihinin son 50 yıllık sürecinde dini söylemleri kullanarak devşirdiği takipçileriyle devletin tüm kurumlarına sızmayı başardığına dikkati çeken Bilgiç, şöyle devam etti:



"1980'lerden itibaren örgütleşmeye başlayan bu grup sivil görünümlü kimliğinden kopmuş ve 15 Temmuz gecesi terörist bir örgüt olarak katliama girişmiştir. Ülkenin demokrasisini temsil eden iki kurum olan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere masum halka yapılan saldırılarla esasında topyekun bir millet sindirilmeye ve diz çöktürülmeye çalışılmıştır."



Darbe girişiminin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tavrı, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin partilerüstü mutabakatı ve bu makamların meşruiyet kaynağı olan aziz milletin destansı direnişi ile akamete uğratıldığını aktaran Bilgiç, şunları söyledi:



"Milletimizin o gece sergilediği tavır, aynı gaye doğrultusunda yüreklerin topyekun birlikte attıkça neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş, Türk milletinin demokratik yollarla tecelli etmiş iradesini koruma pahasına neleri göze alabileceğinin de en güzel timsali olmuştur. Yaşanan acı olayın ardından milletimizin kahramanlık destanı olarak tarihteki yerini alan 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ilan edilmiştir. Zira bugün tanklara, toplara, uçaklara, bombalara karşı dahi olsa demokratik refleksimizin ne denli güçlü olduğunun kayıt altına alındığı tarihi bir vesikadır. 15 Temmuz direnişi, halkın devletine, demokrasisine, özgürlüğüne ve istikbaline sahip çıkması açısından parlak bir zafer olarak tarihteki yerini alırken, istiklal ve istikbalimize dair bundan böyle oluşabilecek tüm riskleri bertaraf etme noktasında yeniden düşünmemiz açısından da ayrıca önemlidir."



Bilgiç, yeni yetişen neslin bir daha bu tür örgüt ve illegal yapılanmaların hedefi olmaması için akıl, bilim, ahlak ve vicdanın ışığında daha güçlü ve azimli bir şekilde çalışma konusunda kararlı olduklarını aktararak şunları kaydetti:



"Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak vatanımızın ve devletimizin bekası, milletimizin refah ve mutluluğu için temel hak ve özgürlüklerden taviz vermeden şer odaklarına karşı mücadelemizi hukuk çerçevesinde sürdüreceğimizi, 15 Temmuz ruhunu üniversitemizde her daim canlı tutacağımızı özellikle ifade ediyoruz. Bu vesile ile bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için '15 Temmuz'u unutmayalım ve unutturmayalım' çağrısını yineliyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü kutluyor, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, vatanını canından aziz bilen gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz."