15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 5. Yıldönümü Anma Programına, Gündüz Bölümünde Gerçekleştirilen Programların Ardından Akşam da Devam Edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu 1. İdare Mahkemesi Başkanı Beytullah Selman, Ordu 2.

Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu 1. İdare Mahkemesi Başkanı Beytullah Selman, Ordu 2. İdare Mahkemesi Başkanı İlter Amil, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcıları Bayram Gale, Zafer Karamehmetoğlu, Gökhan İkitemur, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Ordu Askerlik Şube Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ordu Valiliğince düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, Aziziye Camii İmam Hatibi Murat Sivrikaya'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua edildi. Protokol konuşmalarıyla devam eden programda bir konuşma yapan

Vali Tuncay Sonel, sözlerine 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşımızı ve tüm şehitlerimizi anarak başladı. "Bu ülke kolay kazanılmadı" diyerek, sözlerine devam eden Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını söyledi. Milletin silahı ile millete silah doğrultanların insan değil cani olduğunun altını çizen Vali Tuncay Sonel, gençlere seslenerek, "Biz dikkatli olacağız, gençlerimiz, çocuklarımız kendilerini çok iyi yetiştirecek. Bunlardan ders çıkartacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekle yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin kahramanlıklar yarattığını dile getiren Vali Tuncay Sonel sözlerini şöyle sürdürdü: "Adı ister FETÖ olan, adı isterse diğer terör örgütleri PKK'sı, DHKP-C'si, MLKP'si, DAEŞ'i her ne olursa olsun bu ülkeye zarar verecek bütün oluşumların karşısında kahraman milletimiz var. 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan canlarını seve seve bu aziz vatana feda eden şehitlerimiz varsa, canını, bedeninin gözünü kırpmadan feda eden kahraman gazilerimiz varsa hiç merak etmesinler. Üç günlük dünya zaten, Allah bizlere de şehadet mertebesini nasip etsin. Bu ülkede ne Ömer Halisdemir'ler biter, ne Fethi Sekin'ler biter, ne Muhammet Fatih Safitürk'ler biter ne de o akşam ve şu an görevde olan Davut Adem komutanlar, Turgut Aslan müdürler biter. Bu ülkede cengaverler çok ve terör örgütleri hiç bir şekilde başarılı olamaz. "

"Çok Çalışmak ve Güçlü Olmak" Konuşmasının devamında "En güzeli çok çalışmak ve güçlü olmak" diyen Vali Tuncay Sonel, bu ülkenin kolay kazanılmadığının altını çizdi. Vali Sonel konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Eğer biz güçlü olursak varız. Hepimiz çalışacağız. Aramızda çocuklarımız, gençlerimiz var. Gelecekte onlara daha güçlü bir ülke bırakacağız Allah'ın izniyle. Bu gün vesilesiyle tekrar canlarını bu topraklara feda eden tüm şehitlerimize hepinizin huzurunda rahmet diliyor, Ordu'muzdan ve 19 ilçemizden Fatiha'lar gönderiyoruz. Kahraman gazilerimize aynı şekilde sıhhatler diliyoruz. Ordu'muzun 19 ilçesinde 388 şehit ailemiz ve 522 gazimiz bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Bakanlarımıza kadar, burada oturan tüm Ordu ailemizin mensuplarına kadar her daim söylüyorum, devletimizin şefkatini ve sıcaklığını şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim ve öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza hep birlikte göstereceğiz. Hepimizin çoluğu, çocuğu var. Çocuğumuz hasta olduğunda uyumuyoruz değil mi? Üzülüyoruz. Bu vatana evladını şehit veren analar var, babalar var. Kolay değil. Ne kadar konuşursak konuşalım onların hakkını ödeyemeyiz. . " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de bir konuşma yaparak, 15 Temmuz'un iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. 15 Temmuz'un geçmişte yaşanan bir olay olarak kalmadığını, gelecekte de yaşanması muhtemel olayların önleminin alınması gerektiğinin altını çizen Güler, bu olaydan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Güler, "Belki de o akşam bir işgal yapılacaktı, sadece bir kalkışma değildi bu. O bakımdan bunu çok iyi etüt etmemiz lazım. Bu iş, 5 yıl önceki bir olayın başarıyla bastırılmasının kutlanması gecesi değil. Bundan çok ders almamız lazım. Geleceğimiz de bu noktaya çok yakından bağlı. Ülkemizin şu anda karşılaştığı durum da buna çok bağlı. İyi analiz etmemiz lazım. Vicdanlı olabiliriz, temiz kalpli olabiliriz ama Türk milletinin de bir sabrı olduğunu herkesin bilmesi lazım. Sadece içerdekilerin değil, dışarıdakilerin de bunu bilmesi lazım. Onun için bizim her daim teyakkuz içinde olmamız gerekiyor. Erdemli bir şekilde, cesur bir şekilde, delikanlıca bu çalışmanın içinde bulunmamız lazım. Kanmamamız lazım. FETÖ borsasına alet olmamamız lazım, gözümüzü dört açmamız lazım ve kenetlenmemiz lazım. Eğer böyle olduğumuz takdirde Türkiye'nin ve Ordu'muzun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde açılan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Sergisinin" gezilmesi ile devam eden anma programı, 81 ilde aynı anda düzenlenen 15 Temmuz Sancak Koşusuna katılan sporcuların 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelmesi ile devam etti.

Sancak, Mostar Köprüsünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na koşan sporcular adına, yüzme branşında Türkiye dereceleri olan Asrın Sarıözkan tarafından Vali Tuncay Sonel'e takdim edildi.

15 Temmuz Şehitleriyle ilgili video ve fotoğrafların gösterimi ile devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü anma programı, Kent Orkestrası Konseri, Ordu Üniversitesi Rektörlüğünce hazırlanan söyleşi ve konferansın yanı sıra çeşitli konserler ile devam etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programı, Ordu Büyükşehir Belediyesinin çorba ikramının ardından, Yalı Camii'nde sabah namazının eda edilmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre