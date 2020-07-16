15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2) - ORDU
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2) - ORDU

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

16.07.2020 04:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:10

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ordu'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 4 yıl önce canlarını feda eden 251 şehit olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere de sağlık diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "meydanlara inin" çağrısıyla aziz milletin gözünü kırpmadan, canını hiçe sayarak ülkenin değerlerine sahip çıktığını vurgulayan Sonel, "Şunu unutmayalım, o geceyi ve bu ülkenin bu duruma gelmesinde emeği, canı, kanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi ona göre yetiştirelim. Başarılı olmak için, azimli, gayretli çalışmak için birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyelim." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da bugün bir hainliğin son bulduğu 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünün olduğunu hatırlatarak, bu hain kalkışmaya karşı dimdik duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin bu ihaneti defettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de bu kahraman milletin tarih yazdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen sportif faaliyetlerde derece alanlara madalyaları verildi.

Belediyenin sanat galerisinde, Anadolu Ajansının fotoğraflarının da yer aldığı 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması ekrandan seyredildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2) - ORDU

Kaynak: AA

Manşet

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