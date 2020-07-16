15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2)
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2)

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

16.07.2020 03:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:11

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

Muş'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı çerçevesinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan alandaki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Kent sakinleri de ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bu memleketin başına getirilmek istenen planlı bir gün olduğunu belirtti.

Darbe teşebbüsünde bulunanların bir kısmının kaçtığını, yakalananların da adalete hesap verdiğini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu millet, bu devlet onları da ayıklayacak. Halen mücadelemiz bitmiş değil. O gün, evladıma 'baba seni götürürlerse ne olur' dedirten o hainler yine aramızda olabilir. Biz onları biliyoruz, takip ediyoruz. Birileri kendini kamufle edebilir ama biz biliyoruz ve takip ediyoruz. Bu millet bu bayrağı indirmeyecek, bu ezanı da dindirmeyecek. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımızın neferiyiz. Birileri maske takıp da 15 Temmuz'un arkasına saklanmasın. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz, uyanık olacağız. Hepimiz dimdik ayaktayız. Ben devletin valisi olarak söylüyorum, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin fedaileriyiz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusunun ardından sporcular, sancağı Vali Günüdüzöz'e teslim etti. Muş Mehteran Takımı'nın gösteri yaptığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2)

Kaynak: AA

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