15 Temmuz'u Unutmadık, Unutturmayacağız
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15 Temmuz'u Unutmadık, Unutturmayacağız

15 Temmuz'u Unutmadık, Unutturmayacağız
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15 Temmuz'u Unutmadık, Unutturmayacağız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "O karanlık geceyi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz'u Unutmadık, Unutturmayacağız

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "O karanlık geceyi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadim tarihinde sayısız savaşlara, felaketlere ve zor dönemlere asil duruşuyla göğüs geren aziz Türk milletinin 5 yıl önce vatan haini FETÖ'ye karşı mücadelesiyle destan yazdığını hatırlatan Başkan Savran, "15 Temmuz 2016'da yaşanan menfur darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilmiştir. Türk milleti bir kez daha bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Savran mesajında şu ifadelere yer verdi;

"15 Temmuz 2016, sadece bir tarih değil, bir ruhun klas duruşunun, mücadelenin, yılmamanın, bir direnişin göstergesidir. İhanetin, hainliğin asla kabul edilemeyeceğinin fiiliyattaki karşılığıdır. İnanan bir yüreğin, tanktan, toptan, tüfekten daha güçlü olduğunun işaretidir. ve Türk milletinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! " sözünü cihana haykırmasıdır. Evet, bugün her ne kadar demokrasi zaferinin sevincini yaşıyor olsak da bir yanımızda da alçak kalkışmada kaybettiğimiz kardeşlerimizin derin hüznü var. Darbe girişimi sırasında kaybettiğimiz 251 kardeşimize Yüce Mevla'dan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Neyse ki o kardeşlerimizin Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde, Rabb'leri yanında rızıklarına mazhar olduklarına olan inancımız tam. Ne mutlu ki, onlara hiçbir keder ve korku yok. Bu günü hafızalarımızda canlı tutarak hem demokrasiye olan güvenimizi perçinleyecek hem de kimselere peşkeş çekilecek bir devletimiz olmadığını, bir olduğumuz müddetçe her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi kendimize hatırlatmış olacağız. Aynı zamanda bu topraklar için canını, gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimizin, tanklar önüne yatan vatandaşlarımızın, her gün demokrasi nöbeti tutup devletinin yanında duran insanımızın varlığından ilhamla daha iyi işler yapmak için güç bulacağız. 15 Temmuz şehidimiz Halil Kantarcı, "Bir insanı sevmeye nereden başlanır? " sorusun a "Yokluğundan" diye cevap vermiş vaktinde. Hiç tanımadan sevdiğimiz şehitlerimize tekrardan huzurlarınızda rahmet diliyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün birlik ve beraberlik bağlarımızın kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum"

Kaynak: Habermetre

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