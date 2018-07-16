15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz Şehitler Parkı

Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabay şehitler için dua okudu.

Darbe girişimini anlatan film gösteriminin yapıldığı programda, kahramanlar için yazılan şiirler okundu, şarkılar ve marşlar söylendi.

Bazı vatandaşlar parkta Kızılay tarafından kurulan çadırda kan bağışı yaptı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, programda yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin ikinci yılında Türkiye'nin her bir meydanında, her bir sokağında olduğu gibi Diyarbakır'da da vatandaşların dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Halkın kararlılığı, birliği ve beraberliğinin en büyük güç olduğunu söyleyen Güzeloğlu, "Herkes bilmeli ki bu ülkenin geleceğine, birliğine, beraberliğine, varlığına kastedenler yine bu milletin iradesi karşısında yok olup gideceklerdir. PKK, FETÖ ve bütün terör örgütleri yok olup gideceklerdir. Diyarbakır ve bu ülkenin her bir şehri, bu aziz milletin her bir ferdi canı pahasına bu değerleri korudu ve sonsuza kadar inşallah koruyacak." ifadelerini kullandı.

"Bu milletin helal süt emmiş her evladı ihanetin karşısında iman dolu göğsü ile aşılmaz sıra dağlar gibi durmaktadır." diyen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Her dönemde her zaman söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır çünkü biz şehadeti en büyük şeref kabul ediyoruz. Vatan için millet için bayrak için ezan için şehit olmayı dünyanın en büyük mükafatı ve mertebesi görüyoruz. 15 Temmuz'da 40 yıllık ihaneti planlayanlar bu asil milletin evlatlarının tanka, topa ve silaha iman dolu göğüsleriyle gideceğini hesap etmediler. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletin meydanları dolduracağını hesap etmediler."

Güzeloğlu, ihanet şebekesinin yanında olan herkesin kanun önünde tek tek en ağır cezalara çarptırılacağını belirtti.

Güzeloğlu'nun konuşması sırasında alanda bulunanlar sık sık "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Alanda kurulun ekranlardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen verildi.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.