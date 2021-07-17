15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında "Üst Aklın İslam Coğrafyasındaki Ilımlı İslam Eldiveni" Konferansı Düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında "Üst Aklın İslam Coğrafyasındaki Ilımlı İslam Eldiveni" Konferansı Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında 'Üst Aklın İslam Coğrafyasındaki Ilımlı İslam Eldiveni' Konferansı Düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Batman Üniversitesi tarafından "Üst Aklın İslam Coğrafyasındaki Ilımlı İslam Eldiveni" konulu konferansı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Batman Üniversitesi tarafından "Üst Aklın İslam Coğrafyasındaki Ilımlı İslam Eldiveni" konulu konferansı düzenlendi.

Batman Üniversitesi merkez kampüs toplantı salonunda gerçekleştirilen konferans, müzik dinletisinin ardından, Rektör Prof. Dr. İdris Demir ve Valimiz Hulusi Şahin'in selamlama konuşmalarıyla başladı.

Program, konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Çelik'in, FETÖ terör örgütü yapılanması ve İslam Coğrafyasında dış destekli cemaat yapılanmalarının arka planına ilişkin yaptığı sunumla son buldu.

Konferansın sonunda Valimiz, Prof. Dr. Çelik'e katılımlarından dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında "Üst Aklın İslam Coğrafyasındaki Ilımlı İslam Eldiveni" Konferansı Düzenlendi - Haberler
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