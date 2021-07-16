"15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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"15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

'15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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"15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Çarşı Camiinde Mevlid-i Şerif okunması ile başladı. Etkinlikler kapsamında Kaymakam Adem ESER ve beraberindeki heyet Yıldırım AKBULUT meydanında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı. Kaymakam ESER ve beraberindeki heyet tarafından Şehit Aileleri, Gaziler ve Şehit kabirleri ziyaret edilmesinin ardından 15 Temmuz Şehitlerimiz için 251 fidan dikimi gerçekleştirildi. Bayramiç Kaymakamı Adem ESER, Belediye Başkanı Mert UYGUN, Cumhuriyet Savcısı Ali ERMİŞ, Şehit Aileleri, Siyasi Parti temsilcileri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe Müdürleri ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşen akşam programı, Yıldırım AKBULUT Meydanında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam ESER' in günün anlam ve önemine dair yapmış olduğu konuşma, Okunan şiirler, halk oyunları gösterisi ve şehitlerimiz için edilen dualar ile devam eden program tüm camilerimizden okunan selalar ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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"15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. - Haberler
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