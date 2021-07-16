15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

15 Temmuz 2016 günü, Fetö terör örgütü mensuplarının ve destekçilerinin darbe ve Türkiye'yi işgal girişiminin bastırılmasının yıldönümü dolayısıyla Ceyhan İlçemizde de etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz 2016 günü, Fetö terör örgütü mensuplarının ve destekçilerinin darbe ve Türkiye'yi işgal girişiminin bastırılmasının yıldönümü dolayısıyla Ceyhan İlçemizde de etkinlikler düzenlendi.

Hain kalkışmanın 5. yıldönümü olan 15 Temmuz 2021 günü ilk önce saat 12: 00'de ilçemiz Abulkadir Ağa Camiinde tüm Şehitlerimiz için Mevlit okundu, dualar edildi. Mevlit programının devamında ilçemiz Şehitliği ve Şehit Kabirleri ziyaret edilerek Şehitlerimizin Ruhu için Kuran-ı Kerim okundu, dular edildi.

Akşam 20: 30'da Cumhuriyet meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programında sırasıyla;

-Kaymakam Dr. Bayram YILMAZ günün anlam ve önemini belirten konuşması,

-Ney dinletisi,

-Bayrak şiiri,

-Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın halka hitaplarının canlı yayınlanması,

-15 Temmuz Şehitlerinin isimlerinin okunması,

-Mehteran sinevizyon gösterisi,

-15 Temmuz belgeseli,

-İlçe Müftülüğünce Kuran-ı Kerim okunarak dua edilmesi,

-İlçede tüm Camilerde ortak yayınla, saat 00: 13'te Sela verilmesi yer aldı.

-Gün dolayısıyla resmi kurumlar ve işyerleri Bayraklar ve Atatürk Posterleri ile donatıldı.

Gün boyu düzenlenen etkinliklere Kaymakam Dr. Bayram YILMAZ, Belediye Başkanı Hülya ERDEM, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat KÜÇÜK, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burçin SEVGEL, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga BERBEROĞLU, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Tolga SIRTBAŞI, İlçe Müftüsü İbrahim MEMİŞ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat KOÇER, Şehit Yakınları ve Gaziler, kurum yöneticileri, Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Temsilcileri, Basın Mensupları ve Ceyhanlı Vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre